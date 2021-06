Miralem Pjanic all'Inter? Il bosniaco del Barcellona è voglioso di ritornare in Italia: avviati i contatti con Massimiliano Allegri, di nuovo allenatore della Juventus, col quale c'è un grande rapporto, ma attenzione anche al club nerazzurro, in quanto l'ex Roma è stimato da Simone Inzaghi. Per entrambe operazione in prestito, in quanto a bilancio pesa per 42 milioni di euro.