Se Arthur non ha ancora convinto fino in fondo al suo primo anno di Juventus, ancora peggio è andata a Miralem Pjanic. Il bosniaco ha trovato poco spazio al Barcellona e secondo quanto riporta Sport potrebbe addirittura già lasciare il club dopo una sola stagione. Il centrocampista non è mai entrato nelle grazie di Ronaldo Koeman e in estate potrebbe prospettarsi un clamoroso ritorno in Serie A. Il club interessato, sempre secondo la stampa spagnola, sarebbe l'Inter.