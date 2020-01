Potrebbe clamorosamente saltare il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari: la trattativa con la Juventus ha subito una brusca frenata nelle ultime ore, come riporta Calciomercato.com, dopo che i rossoblù stanno stringendo per Gaston Pereiro, anche lui classe '95 come il croato. Era tutto fatto per il prestito di Pjaca in rossoblù, ma dopo lo slittamento delle visite mediche negli ultimi giorni, quello che sembrava un affare fatto si è invece arenato e adesso potrebbe addirittura non andare più a buon fine. La Juve rischia di dover trovare una nuova destinazione per Pjaca, la trattativa con il Cagliari rischia di saltare.