Brusco stop nella trattativa che stava portando Markoalla. Era quasi tutto fatto, ma ieri il dietrofront con il giocatore meno convinto di trasferirsi nella Genova blucerchiata. Era previsto per lui un triennale con la Samp partendo da 900mila euro alla prima stagione per salire sopra il milione nelle restanti due, ma ecco la frenata del giocatore. L’idea di poter tornare al club che lo ha lanciato nel grande calcio in Croazia, laha riaperto tutto. Lo riporta la Gazzetta.