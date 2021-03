Il futuro di Andrea Pirlo alla Juventus è sempre più in bilico. La stagione non sta andando come la società sperava e a pagare potrebbe essere l'allenatore alla sua prima stagione assoluta in panchina. Nelle ultime settimane stanno iniziando a girare i nomi dei possibili sostituti di Pirlo, ma secondo il Corriere della Sera in caso di flop nelle prossime partite con Torino, Napoli, Genoa e Atalanta l'allenatore potrebbe essere esonerato prima della fine della stagione. In quel caso, al suo posto verrebbe promosso l'attuale vice Igor Tudor.