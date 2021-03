1









Da quando sono stati introdotti i tre punti a vittoria - stagione 1994/95 - Andrea Pirlo è uno dei migliori cinque allenatori per media punti/partite giocate. Nel momento più difficile degli ultimi anni per la Juventus, l'allenatore bianconero si piazza al terzo posto in questa speciale classifica stilata da Tuttosport, nella quale Antonio Conte è al primo posto con una media di 2.26 punti. Dietro di lui Josè Mourinho con 2.18 punti, poi la coppi Pirlo-Allegri con una media punti di 2.04; al quinto posto l'altro ex juventino Maurizio Sarri a 2.02 punti. E' chiaro che in questa classifica Pirlo è l'allenatore con meno esperienza e meno partite alle spalle rispetto ai suoi colleghi.