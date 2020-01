Il direttore sportivo della Roma,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rispondendo alle parole di Giuseppe Marotta del pre Lecce-Inter sul caso. Il mancato trasferimento ha scatenato un incidente diplomatico tra le due società, a cui Petrachi ha voluto porre fine:. Conosco Beppe (Marotta ndr) e lo stimo, c’è amicizia. C’è stato un cortocircuito tra il direttore sportivo e lui stesso. Non si saranno parlati o sarà successo altro. La Roma aveva chiuso l’operazione. Si è parlato di visite mediche., non è che da quando è passato dalla Juve alla Roma sia successo qualcosa. Hanno voluto cambiare delle condizioni e si è tornati indietro. Mi dispiace per Politano perché aveva voglia di indossare la maglia della Roma""​Io credo che bisogna sempre far vincere il buon senso. Chi fa mercato sa che certe cose possono capitare. Quando ci sono le parole date però, l’operazione è chiusa. Ci serviva Politano e quello che ha detto Fonseca lo testimonia. Cercheremo un esterno e se l’Inter vorrà dare in prestito Politano alla Roma e consentirgli così di giocare, noi staremo ad ascoltare.. Dispiace non sia stata mantenuta la parola data, poi le schermaglie di mercato accadono"