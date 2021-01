6









L’Inter è capitombolata contro la Sampdoria. Dopo aver sbagliato un rigore con Sanchez, la squadra di Antonio Conte ha subito la reazione della formazione di casa, che ha trovato prima il vantaggio con Candreva, sempre su penalty, e poi il raddoppio di Keita. Uno-due secco dei due ex, che basta per affondare i nerazzurri nonostante i tentativi della ripresa. Nel corso del primo tempo c’è stato un episodio che ha fatto discutere il popolo di Twitter: il team manager dell’Inter Oriali è entrato in campo per sedare gli animi dei suoi, beccandosi solo un cartellino giallo da parte dall’arbitro. E i tifosi hanno subito paragonato questo comportamento ai recenti episodi che hanno coinvolto Paratici e Nedved...



