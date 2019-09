Neymar non ha badato a mezzi termini. Dopo aver deciso la prima partita stagionale giocata con il Paris Saint-Germain, con un pazzesco gol in rovesciata in pieno recupero contro lo Strasburgo, il brasiliano si è sfogato nei confronti del club francese, che lo ha trattenuto sul mercato, e dei suoi tifosi, che lo hanno fischiato e insultato a più riprese. Queste le parole di Neymar: "Tutti sanno che volevo andarmene. L’ho detto e lo ripeto. Non voglio scendere nel dettaglio, adesso la questione è chiusa. Sono un giocatore del PSG e darò tutto in campo. Non ho niente da dire ai miei tifosi, se vogliono fischiare, lo facciano, sono liberi di farlo. È come se giocassi tutte le partite in trasferta, lo so".