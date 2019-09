Neymar vuole lasciare il PSG, costi quel che costi. Il brasiliano non è riuscito a coronare il suo sogno di tornare a Barcellona ma come riporta Tuttosport, O'Ney farà di tutto per tornare in blaugrana. Lo strappo con il Psg è definitivo, tanto che - nella prossima primavera - il giocatore potrebbe chiedere la rescissione unilaterale dell'accordo, rivolgendosi alla Fifa. La Juve aveva ricevuto l'offerta della famiglia che in estate aveva chiesto la disponibilità della Juve ad acquistare il calciatore. Un'operazione troppo dispendiosa per costo del cartellino e stipendio del brasiliano, destinato a rimanere un sogno dei tifosi.