L'offerta incredibile per un retroscena che prende vita in questi primi giorni di settembre: cento milioni di euro più Paulo Dybala. E' la mossa della Juventus, che aveva proposto questo super affare al Paris Saint Germain con l'obiettivo di portare Neymar a Torino. Lo scrive la BBC, lo conferma Tuttosport che spiega anche come dalla Juventus non filtrino riscontri ufficiali e ammissioni per un colpo che sarebbe stato straordinario. Paratici l'ha fiutato, fermando poi la corsa. IL COLPO - Del resto, prima di negare ogni possibile avvicinamento, Paratici aveva detto: "Dybala? Lo cambierei solo per Neymar". Un segnale? Di apprezzamento, certamente. Come scrive il giornale in edicola oggi, ci sono stati, tuttavia, dei momenti in cui il nome di Neymar è parso più vicino a Torino, che non ad altre città: il tormentone, a dire il vero, ha avuto prologo proprio con un blitz in Piemonte dell’attaccante in carne e ossa, datato 26 aprile, per girare uno spot con Cristiano Ronaldo. Un blitz a cui è seguita una telefonata, con la Juventus che è stata chiamata in causa da intermediari dell’entourage di Neymar desiderosi di capire se fosse possibile imbastire una trattativa. L'affare De Ligt, unito ai nuovi super ingaggi e a delle uscite non concordate hanno frenato l'affare, con Neymar che però non è riuscito ad accasarsi nè al Barcellona nè al Real Madrid. Lui, però, è sempre pronto a lasciare il Psg, chissà se la Juve ci riproverà...