Il prezzo lo fa il mercato? No, lo fa la FIFA. Poteva essere l'operazione della scorsa estate, sarà quella della prossima, con il Barcellona sempre in testa e le altre - tra cui la Juventus - più indietro. C'è però una novità svelata da Mundo Deportivo perché se nel corso della stagione il Paris Saint Germain non rinnoverà il contratto di Neymar, sarà la FIFA a poter mettere nero su bianco una valutazione ufficiale per Neymar. Di fatto si attiverebbe una clausola rescissoria che, secondo i calcoli dell'algoritmo della federazione internazionale (che tiene conto del costo del trasferimento iniziale) sarà di non meno di 170 milioni. Per attivarla Neymar dovrà appellarsi al Regolamento sullo Stato e il Trasferimento dei calciatori della Fifa, che regola il "periodo protetto" ovvero i primi 3 anni (completi) dal momento della firma del primo e unico contratto originale di tesseramento. Se il contratto non viene mai rinnovato nel corso del primo triennio allora il giocatore può richiedere alla FIFA il diritto di poter abbandonare un club attraverso un indennizzo economico. Gli avvocati di Neymar si sono già informati con la FIFA e l'importo per lui sarà di circa 170 milioni.