All'improvviso il Napoli ha scelto: il prossimo allenatore sarà Sergio Conceição. De Laurentiis ha liquidato Rino Gattuso con un tweet ieri sera e scelto il tecnico portoghese, ormai prossimo ex Porto. Ironicamente, la scelta è ricaduta sull'ultimo allenatore che ha buttato fuori la Juventus dalla Champions League (agli ottavi della stagione appena conclusa), proprio nel giorno in cui il Napoli si lecca le ferite della mancata qualificazione nell'Europa che conta, avvenuta per mano della Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, verrà presentato nei prossimi giorni.