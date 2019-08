Via dall'Inter, per ritornare al Cagliari. Come scrive Calciomercato.com, l'agente di Radja Nainggolan, Alessandro Beltrami, e il presidente Giulini - arrivati in serata nella sede dell'Inter - stanno limando con la controparte gli ultimi dettagli per quanto concerne la formula, ma la volontà del calciatore è stata decisiva. L'affare potrebbe già essere concluso in serata, con il giocatore che potrebbe raggiungere subito Cagliari, città natale della moglie, e già domani sostenere le visite mediche. Affare in prestito.