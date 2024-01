Ildimostra interesse persistente per José, mantenendo viva la speranza di vederlo guidare la squadra. Secondo The Times, lo Special One, dopo l'esonero dalla Roma, ambisce a un rapido ritorno in panchina, e il suo futuro potrebbe ancora svolgersi in Italia. Il club partenopeo sta esaminando attentamente il profilo del tecnico portoghese, considerandolo come una possibile guida. Nella prossima settimana, è previsto un incontro tra Mourinho e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per discutere delle prospettive e delle possibilità di collaborazione, alimentando le speculazioni sulle mosse future del carismatico allenatore nell'ambito calcistico italiano.