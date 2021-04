Quattro partite senza gol e un futuro tutto in discussione. Alvaro Morata infatti non è più sicuro di rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione, dopo una partenza col turbo lo spagnolo sta andando avanti con il freno a mano tirato e ora potrebbe rientrare anche lui nella possibile rivoluzione in vista. Al di là del riscatto a 45 milioni di euro che al momento è da escludere, secondo As la Juve ha difficoltà anche a investirne 10 per il rinnovo del prestito dall'Atletico Madrid.