Il Monza sogna in grande. La Serie A ha caricato Galliani e Berlusconi che ora si muovono sul mercato e dopo aver preso Cragno, Ranocchia e Sensi, starebbero pensando ad un doppio colpo clamoroso. Come riportato da Sky, infatti, Adriano Galliani ha mosso i primi passi per arrivare sia a Paulo Dybala che a Mauro Icardi. Un'operazione incredibile.