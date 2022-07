Intervenuto ai microfoni di Sportitalia prima dell'amichevole con il Bellinzona, l'ad delAdrianoha parlato anche degli accostamenti al club brianzolo dell'exPauloe di Luis, avvicinato ai bianconeri anche nelle scorse settimane. Ecco il suo commento: "Icardi, Dybala e Suarez? Arriveranno una o due punte, voglio star zitto e non aggiungo altro. Contatto con Suarez? Non ricordo, non lo so: non confermo né smentisco (sorride, ndr.). Quel che è certo, è che mi sono arrivati centinaia di messaggi dagli agenti. Siamo una neopromossa anomala, ci chiamano tutti per proporci tanti giocatori, anche molto forti. Nessuno ci ha mai detto di no, tutti vogliono venire al Monza di".