Arkadiusz Milik-Napoli rottura totale. Tensione alle stelle e una situazione che continua a non sbloccarsi. Il polacco è da mesi fuori dal progetto e sulla lista dei partenti ma De Laurentiis non ci sta e continua nella lotta, perlopiù economica. Ieri mattina è andato in scena un faccia a faccia tra l'agente Pantak e il Napoli che non è servito per avvicinare le posizioni. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Pantak ha quindi comunicato al Napoli che Arkadiusz Milik andrà via solo nella prossima estate a parametro zero. Il club azzurro non vuole cederlo per meno di 18 milioni di euro per la cessione a gennaio del suo attaccante, una cifra ritenuta eccessivamente alta dall'entourage considerando i soli sei mesi che separano dalla scadenza naturale del contratto in essere, ma non solo. C'è dell'altro dietro questa rottura che rischia di complicare i piani del Napoli: la decisione è maturata anche in seguito a vecchie pendenze economiche che non sono state ancora risolte. La comunicazione è già arrivata, ora la palla passa al presidente Aurelio De Laurentiis.