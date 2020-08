Il caso Lionel Messi a Barcellona non si spegne, anzi, dall'Argentina arriva un nuovo annuncio choc: la Pulce ha già preso la sua decisione e l'ha riferita ai blaugrana, vuole partire e vuole farlo gratis. A lanciare l'indiscrezione è il portale TyC Sports, che rivela la pesante scelta del rosarino: Messi avrebbe comunicato al Barça via fax certificato la propria intenzione di cambiare squadra e di volersi avvalere della clausola che gli permette di rescindere unilateralmente il contratto al termine della stagione.



ALLENAMENTI - Il confronto con Koeman dei giorni scorsi non è servito a risolvere i dubbi di Leo, che ora può davvero chiudere l'esperienza al Barça e fa sognare le squadre interessate: dall'Inter al Manchester City, passando per il Psg. Dalla Spagna arrivano ulteriori conferme sulla separazione: secondo Onda Cero, la scelta è definitiva e l'argentino questo fine settimana non prenderà parte ai test e agli allenamenti previsti per il fine settimana.