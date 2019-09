Clamorosa indiscrezione di mercato di El Pais, quotidiano spagnolo che nella sua edizione on-line parla del futuro di Leo Messi. Secondo quanto raccolto dai colleghi spagnoli, Messi può decidere di lasciare il Barcellona al termine di ogni stagione. L'accordo è stato preso con il club blaugrana nel 2017, quando Leo ha firmato il suo ultimo rinnovo con la maglia del Barcellona.



COME DANI ALVES - Messi - scrive il quotidiano - ha rinnovato fino al 2021 ma ogni anno potrà decidere se andarsene dal Camp Nou oppure rimanere. Praticamente la stessa situazione di Dani Alves nel 2016. Un anno prima aveva rinnovato anche per aiutare il club a cui era stato bloccato il mercato in entrata ma l'estate successiva decise di attivare l'opzione che gli permetteva di lasciare la squadra gratis (con ancora un anno di contratto) per firmare con la Juve. Nel caso di Messi non è stata specificata la cifra (se esiste) per cui Messi può decidere di lasciare il Barcellona. Quel che è certo è che il futuro è nelle sue mani.