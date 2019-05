Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Kylian Mbappé, premiato miglior giovane e miglior giocatore della Ligue 1, vinta con largo anticipo con il suo Paris Saint-Germain. Salito sul palco per ritirare il doppio premio, il classe '97 ha aperto alla possibilità di addio al PSG: "Al PSG ho imparato tante cose, è un momento molto importante per me. Sono arrivato a un secondo punto di svolta della mia carriera, forse è tempo di avere più responsabilità, magari col PSG oppure altrove per un nuovo progetto". Poi, in zona mista, ha aggiunto: "Ho detto quello che dovevo dire. Quando sei in certe situazioni puoi mandare messaggi e io penso di aver mandato il mio. Se parlassi di più sarebbe troppo perché non è questo il messaggio che voglio mandare". E la Juventus ora può sognare il colpo di mercato per il "nuovo Cristiano Ronaldo" voluto dal presidente Andrea Agnelli per il futuro bianconero.