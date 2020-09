3









Allarme nel ritiro della Francia: Kylian Mbappé è risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante del Paris Saint Germain è stato protagonista dell'ultima partita dei Bleu contro la Svezia nella prima giornata del Girone 3 di Nations League: ora anche gli juventini Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski sono diventati soggetti a rischio.



COSA SUCCEDE ORA - Entrambe le federazioni si sono già attivate per eseguire i test di rito. Sia per Rabiot, sia per Kulusevski sono scattati i controlli e soltanto nella giornata di domani si avranno certezze in merito a un'eventuale positività. Intanto, Mbappé - che sia all'arrivo, sia due giorni dopo era risultato negativo al tampone - è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare. La gara dei Galletti contro la Croazia, in programma domani sera, è stata ufficialmente rimandata.



IL PROTOCOLLO - Ore decisive, dunque, anche per i due juventini che hanno giocato con e contro l'asso del Psg. Secondo quanto riportato dal protocollo FIGC, nel caso in cui un giocatore venga a contatto con un soggetto positivo, deve necessariamente ricevere due tamponi nelle prime 24 ore e poi uno ogni due giorni per due settimane. Sciolto il gruppo francese, è probabile che Rabiot torni già nelle prossime ore a Torino e che rimanga in isolamento fino a nuova negatività.