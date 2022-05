Il futuro di Kylian Mbappè è ancora apertissimo. Secondo quanto riferito da Sport, nonostante nei giorni scorsi sembrasse vicinissimo al Real Madrid, il giovane fuoriclasse francese potrebbe ancora convincersi a restare al PSG, che ha deciso di rilanciare con una nuova offerta. A confermarlo Fayza Al-Amari, mamma dello stesso attaccante, che ha parlato ai microfoni di Kora Plus: "Non ci sono nuovi incontri in programma, abbiamo un accordo con il Real Madrid e un altro con il Paris Saint-Germain, le trattative sono già terminate. Ora Kylian deve scegliere. Entrambe le offerte sono economicamente uguali, non c'è grande differenza, stiamo aspettando che ne scelga una".