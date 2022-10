Kylian Mbappè e il Psg sono ormai separati in casa. E la sensazione è che ora possa succedere di tutto: secondo L’Equipe, Mbappè starebbe pensando anche di risolvere il suo contratto anticipatamente. Il motivo? Non ha più nessun rapporto con i compagni, con l'ambiente e con il resto del Psg. Mbappè vuole andar via, già a gennaio, anche rinunciando al contratto. Il problema? Una penale abbastanza importante. E il caso resta intricato.