L'ex interista Sandro Mazzola strizza l'occhio... alla Juve. Proprio così: "Se Agnelli mi chiamasse per fare il direttore generale ci andrei. Da calciatore dissi di no, nonostante Gianni mi chiamò per dirmi anche che andava di nascosto a vedere il Grande Torino di papà - ha detto a Radio Kiss Kiss - Ma mia madre mi disse che non potevo andare proprio alla Juve, avevo la maglietta del Toro cucita sulla pelle e quando andavo a giocare all'oratorio la mettevo sempre, mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba".