Durante un dibattito sulla Juventus negli studi di Tiki Taka, il presentatore della trasmissione Piero Chiambretti ha svelato un clamoroso ritorno in bianconero per la prossima stagione. Né Pogba, né Kean; il ritorno sarebbe in dirigenza: "Marotta potrebbe tornare alla Juventus e Conte potrebbe tornare in Inghilterra - annuncia Chiambretti durante il suo programma tv - Qui lo dico e non lo nego, ho i miei informatori a Torino che mi danno le notizie".