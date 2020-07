Il Benevento vuole fare le cose in grandi. Appena promosso in Serie A dopo un campionato dominato in lungo e in largo, ha iniziato a lavorare sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il ds Pasquale Foggia ha già messo a segno il primo colpo con l'arrivo di Loic Remy svincolato dal Lille (prima parte di visite mediche già svolte, nei prossimi giorni gli ultimi test medici e poi la firma sul contratto) e sta trattando l'ex Torino Glik. Occhio però anche alla pazza idea Mandzukic: l'ex juventino infatti stanno pensando di fare un tentativo per l'attaccante croato, che potrebbe così tornare in Serie A.