Clamoroso a Manchester. La protesta dei tifosi dopo il caos Superlega non si ferma e in Inghilterra sono scatenati. I tifosi del Manchester United hanno dato di nuovo sfogo alla propria rabbia facendo irruzione nel centro sportivo del club dove questa mattina Solskjaer e la squadra si sarebbero dovuti allenare. Cori e striscioni fra cui spicca un "Decidiamo NOI quando voi potrete giocare" che ha costretto il manager Ole Gunnar Solskjaer insieme a Michael Carrick, Darren Fletcher e Nemanja Matic ad incontrare i tifosi per calmarli e poi farli uscire dal campo.