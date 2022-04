Emergono nuovi dettagli sulla clamorosa vicenda Harry Maguire. Il difensore del Manchester United, capitano, ha ricevuto molte minacce e dopo il 4-0 subito ad Anfield contro il Liverpool la situazione è diventata surreale. Come raccontato in Inghilterra, il giocatore si stava allenando, quando il suo agente ha ricevuto una mail minatoria, indirizzata al difensore, alla compagna e alle due figlie. La stampa inglese ha riportato anche un virgolettato della minaccia: "Ci sono tre bombe a casa tua, hai 72 ore per lasciare il club o le faremo eplodere".