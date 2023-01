In Inghilterra, durante la sfida di FA Cup tra Liverpool e Wolverhampton è scoppiato un caso che ricorda molto quanto successo in Juventus-Salernitana, quando il gol di Milik fu annullato ingiustamente per fuorigioco. A sette minuti dalla fine, è stata annullato il gol del 3-2 di Tote Gomes che avrebbe regalato la vittoria al Wolverhampton (la partita è terminata in pareggio). Il motivo? Un fuorigioco segnalato dall'assistente a cui è seguito un lungo check del VAR che però ha confermato la decisione non avendo a disposizione tutte le immagini per verificare l'effettiva posizione di off-side. Una mancanza di immagini esattamente come era successo in Juve-Salernitana, dove in quel caso però il VAR decise lo stesso di cambiare la decisione presa sul campo, spiega calciomercato.com.