Sabato la Lazio affronterà la Juventus priva di Adam Marusic, positivo al Covid-19, in compenso arriva una gran bella notizia per l'ex allenatore bianconero Maurizio Sarri: come spiega Calciomercato.com, Manuel Lazzari sta smaltendo lo stiramento al polpaccio sinistro rimediato contro il Marsiglia in Europa League nemmeno due settimane fa.Ce la sta mettendo tutta, ma un suo recupero in tre giorni sarà ben più complicato da realizzarsi, pure Ciro Immobile.