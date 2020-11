4









Quello che sta succedendo in casa Lazio ha del clamoroso. Infatti, come riporta Calciomercato.com, i tamponi eseguiti all’interno del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Cosa è successo? Andiamo con ordine. Dopo le positività emerse dai controlli UEFA che hanno impedito a diversi giocatori di disputare la gara contro lo Zenit, la Lazio ha sottoposto tutti il gruppo squadra ad un nuovo giro di tamponi. Quest’ultimi sono stati processati dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, abilitato dalla Figc e a cui il club biancoceleste si appoggia per le partite di Serie A. Nel frattempo, il gruppo squadra si è sottoposto a test rapidi al Campus Biomedico di Roma. Gli esami in questione hanno dato tre esiti positivi (nello specifico, al gene E ed N), ma colpo di scena, in serata è arrivato anche l’esito da Avellino: tutti nuovamente negativi



COSA SUCCEDE CON LA JUVE? – Alla luce degli ultimi avvenimenti, cosa succede per la sfida di domenica contro la Juventus? Dal momento che tutti i tamponi sono risultati negativi, teoricamente Inzaghi ha a disposizione la rosa al completo (esclusi i giocatori infortunati). Dunque si può ipotizzare che tutti i giocatori possano eseguire la rifinitura di sabato, per poi essere arruolati per il big match dell’Olimpico.