Lautaro Martinez al Real Madrid è molto più di una suggestione o di una mossa per smuovere le acque dei suoi agenti, che nella loro missione spagnola, oltre a Barcellona, hanno fatto anche tappa a Madrid, dove abbastanza clamorosamente hanno subito trovato un principio di accordo con la Casa Blanca.



Lo scrive Sportmediaset, che aggiunge anche le motivazioni del silenzio tenuto dall'Inter: "Si tratta di un'operazione che l'Inter ha cercato di tenere top secret fino all'ultimo, per evitare che una fuga di notizie potesse far esplodere il Barcellona e di conseguenza far saltare l'affare Vidal, ormai pronto a sbarcare a Milano con i nerazzurri che alla fine pagheranno un indennizzo simbolico ai blaugrana".