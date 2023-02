. Una nuova versione, un progetto rinnovato dopo l'annuncio di quasi due anni fa, per una competizione che può arrivare fino a 60-80 squadre, senza membri permanenti e un minimo di 14 partite per club, per stagione. E' quanto spiega il Telegraph, che aggiunge:Il nuovo progetto non è altro che il risultato di conversazioni approfondite con i club di tutta Europa sui problemi finanziari del calcio, in confronto alla ricchezza della Premier League, che ha il predominio sul mercato e sugli accordi televisivi. Il formato della nuova Super League proposta è stato tenuto segreto da Real, Barcellona e Juventus - si legge - e le domande sono ancora molte, ma qualcosa di muove. L'idea è chiara: riformare il calcio, senza passare da Uefa ed ECA. Dopo il parere dell'avvocato generale Athanasios Rantos alla Corte di giustizia europea a Lussemburgo, è arrivata la sentenza del Tribunale di Madrid e ora si aspetta il processo nelle prossime settimane, quello che potrà indirizzare ogni scelta.