La Juventus ha tanti affari sul tavolo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres impongono un secondo arrivo importante dopo l'acquisto, praticamente concluso, di Merih Demiral dal Sassuolo. L'obiettivo numero uno resta sempre Matthijs de Ligt, leader e capitano dell'Ajax, ma i nomi per il futuro non mancano. Secondo quanto riportato da La Stampa, si fa strada un'ipotesi clamorosa: la Juventus ha avviato i contatti con l'entourage di Medhi Benatia per un suo ritorno a Torino, dopo che l'Al Duhail l'ha acquistato soltanto lo scorso gennaio per 8 milioni di euro.