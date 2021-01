La Roma sta cercando di piazzare Edin Dzeko a una big europea data la frattura insanabile con mister Fonseca. Da Calciomercato.com giunge una notizia parecchio suggestiva, che riguarda due grandi bomber peraltro con un passato più o meno recente in ottica Juve: il club giallorosso ha proposto al Paris Saint-Germain uno scambio tra il bosniaco e Mauro Icardi, che sarebbe più che felice di tornare in Serie A. Il PSG ha risposto di no, salvo poi provare a inserire nella trattativa pure Lorenzo Pellegrini, ma lì è stata la società francese a incassare il 'no' secco della Roma. Fase di stallo dunque, ci sono solo 4 giorni per trovare un accordo alternativo.