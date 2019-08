Il tempo scorre, ma arrivano nuove idee, anzi veri e propri colpi di scena, Sono le ultime ore degli ultimi giorni di mercato in Inghilterra, ma sono quelle che possono rappresentare veri e propri colpi di scena. Quali? Uno su tutti Paul Pogba di nuovo alla Juventus. Sì, ha del clamoroso la prima pagina di Tuttosport di oggi, in cui il giornale spiega come la Juve in realtà ci stia provando per Paul Pogba, offrendo tre giocatori. Dybala, Mandzukic e Matuidi, tutti via per avere il centrocampista del Manchester United.



LA SITUAZIONE - La risposta non è ancora arrivata e anche se a tre giorni dalla chiusura del calciomercato sembra difficile imbastire un affare del genere, qualche speranza rimane. Nonostante sia sfumato (per ora) lo scambio Dybala-Lukaku, infatti, la Juve lavora per imbastirne un altro, ad altissime quotazioni e con diverse teste da mettere d'accordo. I rapporti con il Manchester United sono buoni, così come quello con Pogba e il suo agente, Mino Raiola, che ieri ha raggiunto Fabio Paratici e Pavel Nedved a Londra, dove sono impegnati a concretizzare gli ultimi affari prima della chiusura del calciomercato inglese (come Danilo-Cancelo) e lì si è cercato di capire come imbastire questa trattativa. Il Real Madrid, visto il prossimo acquisto di Van de Beek sembra defilato, e Pogba desideroso di lasciare i Red Devlis, nonostante le parole di Solskjaer. Così, il francese non è sceso in campo nell'amichevole di sabato per un problema fisico dell'ultimo momento, dietro al quale i tabloid hanno visto la volontà di andare via. Comunicata al club con un pressing sfrenato. Un affare dalle altissime quotazioni può smuovere l'interesse di tutti, con la Juve pronta a mettere sul piatto Mandzukic, Matuidi (già partenti) e Dybala. Ma il tempo scorre...