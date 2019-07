La Juve ha provato un approccio per Lukaku. Come raccontato da Sky Sport, nei giorni scorsi Fabio Paratici ha provato a strappare il sì di Romelu Lukaku attraverso il suo procuratore Federico Pastorello. Per Sky, quest'operazione potrebbe avere due sviluppi principali: innanzitutto potrebbe essere una manovra di disturbo per l'Inter, che è ferma sul belga in questo momento. Allo stesso modo, un eventuale arrivo dell'ex Chelsea bloccherebbe anche Icardi all'Inter, dal momento che il Napoli starebbe accelerando per Rodrigo del Valencia.



CERTEZZA - Conte vuole Lukaku. Al 100%. E' il giocatore che ha chiesto alla dirigenza, e i nerazzurri stanno provando ad accontentarlo, ponendosi in pole nella trattativa e rimanendovi fino al tentativo della Juve. Carte rimescolate? In parte. In ogni caso, la Juve ha palesato la volontà di portare a casa un attaccante centrale. Higuain e Mandzukic, appena riusciranno, saranno accompagnati alla porta.