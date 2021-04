Andrea Pirlo sarà confermato sulla panchina della Juventus in caso di qualificazione alla prossima Champions. L'ha detto il presidente Agnelli, che non vuole neanche prendere in considerazione un'eventuale mancato accesso. E se non dovessero arrivare tra le prime quattro? Lo scenario clamoroso, na non da escludere a priori, sarebbe quello di un ritorno di Massimiliano Allegri: l'ex allenatore potrebbe tornare sulla panchina bianconera per iniziare un nuovo ciclo.