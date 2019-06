Il mercato della nuova Inter di Antonio Conte passa da Madrid. La dirigenza nerazzurra vuole regalare al tecnico leccese alcuni innesti importanti e lo sguardo è puntato sulla capitale spagnola, in particolare sulla sponda "blanca": non solo l'idea Kovacic e il sogno Asensio, Marotta starebbe valutando anche Marcelo. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'Inter riflette su un'offerta da recapitare al Real per il terzino brasiliano, da tempo nel mirino della Juventus. Quella che porta a Marcelo resta però una strada difficilissima da percorrere.