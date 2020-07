La Juventus ha quasi rinunciato definitivamente aalmeno per quest'anno. Il centrocampista del Manchester United è un pallino di Paratici ma dopo la pandemia i bianconeri - come tutti i club - sono costretti a ridimensionare le aspettative sul mercato. Secondo il Corriere della sera però Pogba sarebbe entrato anche nel mirino dell'Inter di Antonio Conte, alla ricerca di un tuttocampista proprio come Paul. Il grande ostacolo, però, anche per i nerazzurri, è rappresentato dall'alto ingaggio.