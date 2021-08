Moiseè arrivato e potrebbe essere l'ultimo colpo di questo mercato per la Juventus. Il club resta alla finestra per occasioni e colpi last minute come Pjanic o Witsel, che si complicano con il passare delle ore. Ma senza una cessione e senza la volontà di cambiare almeno in parte la propria strategia, quel centrocampista che tanto serve a Max Allegri potrebbe non arrivare, scrive il Corriere dello Sport. Che aggiunge: "in uscita restano Ramsey (ancora un no al Wolverhampton) e McKennie (mezza Premier, forse solo il Tottenham di Fabio Paratici può convincerlo), persino: per comprare bisogna vendere, anche in chiusura di mercato alla Continassa sembra funzionare così".