La Juve ragiona sul futuro, con indiscrezioni clamorose. Stando a quanto riferisce QS, il club vuole già guardare in prospettiva e tutelarsi in caso di un flop. C’è grande fiducia in Andrea Pirlo, ma se i risultati alla fine della stagione non dovessero corrispondere alle aspettative, spunta già un nuovo nome. Con Zinedine Zidane libero su piazza, infatti, l'idea è chiara. E se l’attuale tecnico bianconero dovesse andare incontro a un flop conclamato, potrebbe esserci l’avvicendamento in corsa.