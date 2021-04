L'idea della società è quella di andare avanti con Andrea Pirlo, almeno fino alla fine della stagione. E poi confermarlo anche per la prossima in caso di qualificazione alla Champions League, come ha detto Fabio Paratici prima della gara con la Fiorentina. Secondo Sportmediaset però, se la Juventus dovesse perdere domenica contro l'Udinese, l'allenatore potrebbe essere esonerato prima della fine del campionato ed essere sostituito da Igor Tudor, attuale vice di Pirlo.