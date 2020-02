L'emergenza Coronavirus ha convinto la Lega Serie A a rinviare le 5 gare di Serie in programma questo weekend, tra cui il big match Juventus-Inter. Una decisione con tante polemiche, che potrebbe non trovare seguito. Come riportato da La Stampa, si va verso la scelta di far giocare la gara di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus e il Milan, mercoledì sera all'Allianz Stadium. Secondo il giornale torinese, nel corso del vertice che si sta tenendo in queste ore con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, si sta valutando la possibilità che la partita non solo si possa giocare, ma che possa essere a porte aperte soltanto per coloro che sono residenti in Piemonte.