Siamo alla vigilia di Juve-Inter, la partita più importante del campionato. Conte che torna a Torino per sfidare il suo passato, Sarri che deve riprendersi la Juve e un pezzo di scudetto in palio. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della gara da disputare a porte chiuse, ma oggi potrebbe esserci un nuovo cambio di rotta, clamoroso: il rinvio di molte partite della 26esima giornata della nostra Serie A.



Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, l'emergenza Coronavirus nel nord Italia non accenna a fermarsi e il calcio rallenta ancora: sono cinque le gare da disputarsi nelle regioni del nord, tra Friuli, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, e che per il momento saranno a porte chiuse, in attesa di nuove decisioni. Ieri sera il Consiglio dei Ministri è tornato a discutere anche il destino di Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia, Parma-SPAL e Milan-Genoa, con nuove idee. Juve-Inter è una gara troppo importante per essere giocata a pore chiuse, sia per la risonanza internazionale, sia per il guadagno dalla partita stessa. Ieri sera la riunione del Consiglio dei Ministri si è chiusa senza una decisione ufficiale e con la Lega Serie A in attesa: l'ipotesi rinvio non coinvolge soltanto Juventus-Inter, ma anche tutte le altre partite. Andrà valutato il fitto calendario.