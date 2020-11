Il momento negativo di Dybala continua: con la Lazio ha sbagliato lo stop dal quale è partita l'azione del pareggio biancoceleste all'ultimo minuto e l'episodio non ha aiutato l'argentino a uscire da una situazione - soprattutto psicologica - complicata. Secondo Sport Mediaset il giocatore non si sente al centro del progetto di Pirlo e sente scetticismo intorno a sé. La trattativa per il rinnovo è ancora in stand by e il futuro del giocatore è da definire nei prossimi due mesi: Dybala dovrà riprendersi la Juve e abbassare le pretese per il nuovo contratto, altrimenti tra le ipotesi c'è anche l'addio già a gennaio.