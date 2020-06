Arthur si è convinto: lascerà il Barcellona per la Juventus, uno dei pochi club in Europa a poter competere per ambizioni con i catalani. Un ingaggio più alto e un ruolo diverso, con gli stessi obiettivi. Eppure per convincerlo ci è voluto un po' di tempo, perché lui avrebbe voluto dimostrare il suo valore a Barcellona.



Tanto da essere già "un caso". Come scrive il Corriere dello Sport: "Sembra quasi sia stato costretto, sembra quasi che per accettare la Juventus abbia infine dovuto rassegnarsi. Forse è stato davvero così. E ora dovrà riuscire a spazzare via queste sensazioni diventando quello che tutti si aspettano possa essere nella Torino bianconera: un top player reale e non solo potenziale, un giocatore che valga quasi 80 milioni e non solo una carta da plusvalenza (per il Barcellona)".