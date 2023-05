Avrebbe del clamoroso la notizia riportata dall'Ansa pochi istanti fa, che vede coinvolto il calciatore del Monza Armando Izzo. Il difensore è stato, infatti, condannato dal Tribunale di Napoli per calcioscommesse e criminalità organizzata e per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Inoltre, sono stati condannati anche il cugino Umberto Accurso, capo del clan della Vinella Grassi di Secondigliano, e Salvatore Russo, legato allo stesso clan.